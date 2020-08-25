Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски похвалилася вигинами без білизни

Навіть під час модних зйомок Емілі намагається зробити акцент на натуральності своїх образів - вона не любить макіяж, укладання і боїться зіпсувати своє волосся. Тому кадр, на якому дівчина знову блиснула фігурою без білизни в одному прозорому плащі відразу привернув увагу фанатів до себе.

Пікантний акцент на грудях знаменитості не міг залишитися непоміченим. Емілі знає, як підняти популярність у своєї аудиторії в Instagram. Найчастіше, кадри знаменитості без білизни викликають найбільше обговорень. Деякі фолловери думають, що дівчина не натуральна і насправді її форми - це силікон, інші ж наполягають на природній красі Ратаковскі, яка раніше спростовувала подібні чутки.

"Чудово😍 😘 🌹", " дивлюся «так ♥ ️ красиво😍 🤩 😘", " яке відмінне фото. Дякую, що поділилися цим з усіма", " @ gusein.gasanov надія, вмирає останньою 👀", " спасибі! За цей розкішний вигляд», «чудова», «так багато спокушання», «Гарячий вид🔥", "Я думаю, що я закоханий❤️😁LOL приголомшливі речі на цій картинці"," красиве уявлення!", "відмінне фото», " так приємно бачити це", - пишуть користувачі Мережі.

Ми також писали, що знаменитість кожен день відпочиває на пляжі або займається активними прогулянками разом з подругами. Оскільки Емілі не любить займатися спортом в спортзалі, вона вважає за краще багато рухатися і розслаблятися на природі.

При цьому струнка модель намагається вибирати зручний одяг, як це показано на фото, опублікованих на спеціальних фан-сторінках Ратаковскі в Instagram. Емілі поєднує ліфі від купальників разом з міні-спідницями або короткими шортиками.

Також Ратаковскі під час публічних виходів у світ любить зручний одяг - обтягуючі сукні, акуратні туфлі на підборах і проста зачіска, рідше - зав'язані в хвіст волосся. Емілі не любить макіяж, тому доповнює образи прикрасами, капелюхами та іншими деталями.

Знаменитість любить природну красу, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram все більше кадрів, які демонструють її гідності в природному і природному вигляді. Без макіяжу і укладок Емілі з'являється як на публіці, так і вдома. І цей раз не став винятком.

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