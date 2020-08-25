Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась изгибами без белья

Даже во время модных съемок Эмили старается сделать акцент на натуральности своих образов - она не любит макияж, укладки и боится испортить свои волосы. Поэтому кадр, на котором девушка снова блеснула фигурой без белья в одном прозрачном плаще сразу привлек внимание фанатов к себе.

Пикантный акцент на груди знаменитости не мог остаться незамеченным. Эмили знает, как поднять популярность у своей аудитории в Инстаграм. Чаще всего, кадры знаменитости без белья вызывают больше всего обсуждений. Некоторые фолловеры думают, что девушка не натуральная и на самом деле ее формы - это силикон, другие же настаивают на природной красоте Ратаковски, которая ранее опровергала подобные слухи.

«Великолепно 😍😘🌹», «Смотрю, отменная малышка 👌 Так ♥ ️ Красиво 😍🤩😘», «Какое отличное фото. Спасибо, что поделились этим со всеми», «@ gusein.gasanov надежда, умирает последней 👀», «Спасибо! За этот роскошный вид», «Великолепная», «Так много соблазнения», «Горячий вид🔥», «Я думаю, что я влюблен❤️😁lol потрясающие вещи на этой картинке», «Красивое представление!», «отличное фото», «Так приятно видеть это», - пишут пользователи сети.

Мы также писали, что знаменитость каждый день отдыхает на пляже или занимается активными прогулками вместе с подругами. Поскольку Эмили не любит заниматься спортом в спортзале, она предпочитает много двигаться и расслабляться на природе.

При этом стройная модель старается выбирать удобную одежду, как это показано на фото, опубликованных на специальных фан-страницах Ратаковски в Инстаграм. Эмили сочетает лифи от купальников вместе с мини-юбками или короткими шортиками.

Также Ратаковски во время публичных выходов в свет любит удобную обежду - обтягивающие платья, аккуратные туфли на каблуке и простая прическа, реже - завязанные в хвост волосы. Эмили не любит макияж, поэтому дополняет образы украшениями, шляпами и другими деталями.

Знаменитость любит естественную красоту, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм все больше кадров, которые демонстрируют ее достоинства в естественном и природном виде. Без макияжа и укладок Эмили появляется как на публике, так и дома. И этот раз не стал исключением.

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