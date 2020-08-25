Супермодель з США Кортні Кардашьян повеселилася з подружкою під час спекотної відпустки

Кілька днів тому Кортні разом з сестрами та їхніми дітьми вирушила у відпустку, де вже встигла захопити фігурою в стильному сріблястому бікіні і навіть перевершила свою сестру Кім модним чином. В цей же раз Кардашьян показала, як розважалася з подругою, коли вони влаштовували один одному аматорські фотосесії.

Струнка модель блиснула формами в смарагдовому купальнику, опинившись зверху своєї подруги і стоячи прямо над тією з камерою. Дівчата вирішили знятися в провокативних ракурсах і розбурхати видом у модного величезного басейну. Кортні зігнулася перед дівчиною, нібито втомившись після роботи і тим самим привернула увагу фанатів до себе-фігура моделі не залишила їх байдужими

"Сфоткай мене, я сфоткаю тебе», - підписала нові кадри Кортні.

"Взаємодія з іншими людьми дуже важлива!", "Моя принцеса Діснея 🖤", "королеви», «Красиво😍», «я люблю вас, друзі», «приголомшливо, я люблю це», «Красиво❤️», «відмінна картина», «дует, який я люблю», «Близнюки💙 💜»," зробили мою ніч🥰", - пишуть фанати.

Раніше також Кортні Кардашьян показала себе в сміливому образі і поговорила про день. На фото красуня здалася в напівпрозорій накидці і ТОПі.

Як можна помітити, Кортні вирішила залишитися без штанів. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, а знімали її знизу. Модель позувала на тлі природи, прикриваючи руками найцікавіше.

"Як цей день?",- запитала красуня під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Так красиво", "я поняття не маю", "ти просто вау, будь ласка, будь моїм кращим другом", "вишукана і жива", "вільний день", "ти ідеальна, Кортні", "Gorgeous", "шалено красива", "So pretty".

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