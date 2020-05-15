Известная модель Кортни Кардашьян показала свои соблазнительные формы в солнечном свете

На фото Кортни позировала в красном мини-купальнике, показывая себя на кресле. Образ Кардашьян дополнила блузой и очками, а волосы собрала в хвост. Красотка на фото вышла очень соблазнительной и солнечной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Кортни уже лежит на кровати, не сменяя наряд. Девушка что-то читала, а одну ногу согнула.

Фанаты поставили больше миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Вау, я рано", "Черт, как она?", "Я люблю тебя", "Великолепно", "Красивая изнутри", "Хороша, чертовка".

Сообщалось, что сестры Ким и Кортни Кардашьян решили показать себя в новых соблазнительных образах.

На первом фото позировала Ким, которая была в белом топе и с распущенными волосами. Больше на кадре ничего видно не было. Модель соблазнительно легла, когда ее снимали со стороны ног.

На втором фото показала уже себя Кортни. Она стояла у стенки в черных штанах и белом топе, фотографируя себя на телефон в зеркало.

Ранее мы сообщали, что 40-летняя Кортни Кардашьян, которая любит демонстрировать свое тело, показала новое фото в необычном образе.

На этот раз звезда показала в сети новое фото, сделанное в необычном для нее образе - деловом. Для этого Кортни одела кожаные штаны, жакет и топ одного цвета.

Напомним, горячие сестры Кардашьян в кожаных нарядах померились пышными формами

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