Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в летнем образе и рассказала о звонках

На фото Кортни стоит в цветном купальнике, позируя в профиль к камере. Красотка куда-то идет, а в руках держит телефон. Звезда решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила стильными очками. На втором фото Кортни уже позировала у кромки бассейна, а одну ногу охлаждая в воде. Об єтом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не звони мне, я позвоню тебе", - написала Кортни.

Фанаты поставили несколько миллионов лайков и написали комментарии:

"Удивительная фигура", "Сама красивая из всех", "Хорошо, круто, звони мне", "Так удивительно и чудесно. Люблю тебя так сильно, королева. Так удивительно и прекрасно без макияжа, Принцесса", "Русалочка".

Ранее мы сообщали, что раздетая Ким Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения.

В этот раз модели удалось сверкнуть образом "для дома". Не секрет, что многие считают: Ким Кардашьян едва ли не икона стиля. Именно поэтому звезда часто рекламирует, а также и сама создает новую одежду. Не исключение и модное белье.

Сообщалось, что знаменитая Ким Кардашьян свела поклонников с ума новым горячим образом.

На фото Ким позирует в довольно необычном образе. Так, на первом кадре звезда уселась на корточки на фоне пустых белых стен. На ней розовый топ с темным узором, который выгодно подчеркивает ее пышную грудь.

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