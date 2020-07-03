Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в летнем образе и рассказала о звонках
На фото Кортни стоит в цветном купальнике, позируя в профиль к камере. Красотка куда-то идет, а в руках держит телефон. Звезда решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила стильными очками. На втором фото Кортни уже позировала у кромки бассейна, а одну ногу охлаждая в воде. Об єтом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не звони мне, я позвоню тебе", - написала Кортни.
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Фанаты поставили несколько миллионов лайков и написали комментарии:
"Удивительная фигура", "Сама красивая из всех", "Хорошо, круто, звони мне", "Так удивительно и чудесно. Люблю тебя так сильно, королева. Так удивительно и прекрасно без макияжа, Принцесса", "Русалочка".
Ранее мы сообщали, что раздетая Ким Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения.
В этот раз модели удалось сверкнуть образом "для дома". Не секрет, что многие считают: Ким Кардашьян едва ли не икона стиля. Именно поэтому звезда часто рекламирует, а также и сама создает новую одежду. Не исключение и модное белье.
Сообщалось, что знаменитая Ким Кардашьян свела поклонников с ума новым горячим образом.
На фото Ким позирует в довольно необычном образе. Так, на первом кадре звезда уселась на корточки на фоне пустых белых стен. На ней розовый топ с темным узором, который выгодно подчеркивает ее пышную грудь.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян оттянула боди и заставила покраснеть
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