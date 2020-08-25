Супермодель из США Кортни Кардашьян повеселилась с подружкой во время жаркого отпуска

Несколько дней назад Кортни вместе с сестрами и их детьми отправилась в отпуск, где уже успела восхитить фигурой в стильном серебристом бикини и даже превзошла свою сестру Ким модным образом. В этот же раз Кардашьян показала, как развлекалась с подругой, когда они устраивали друг другу любительские фотосессии.

Стройная модель блеснула формами в изумрудном купальнике, оказавшись сверху своей подруги и стоя прямо над той с камерой. Девушки решили сняться в провокативных ракурсах и взбудоражить видом у модного огромного бассейна. Кортни изогнулась перед девушкой, якобы устав после работы и тем самым привлекла внимание фанатов к себе - фигура модели не оставила их равнодушными

«Сфоткай меня, я сфоткаю тебя», - подписала новые кадры Кортни.

«Взаимодействие с другими людьми очень важно!», «Моя принцесса Диснея 🖤», «королевы», «Красиво 😍», «Я люблю вас, ребята», «Потрясающе, я люблю это», «Красиво ❤️», «Отличная картина», «дуэт, который я люблю», « как близнецы 💙💜», «сделали мою ночь 🥰», - пишут фанаты.

Ранее также Кортни Кардашьян показала себя в смелом образе и поговорила про день. На фото красотка показалась в полупрозрачной накидке и топе.

Как можно заметить, Кортни решила остаться без штанов. Волосы звезда решила собрать в хвост, а снимали ее снизу. Модель позировала на фоне природы, прикрывая руками самое интересное.

"Как этот день?", - спросила красотка под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Так красиво", "Я понятия не имею", "Ты просто вау, пожалуйста, будь моим лучшим другом", "Изысканная и живая", "Свободный день", "Ты идеальная, Кортни", "Gorgeous", "Безумно красивая", "So pretty".

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