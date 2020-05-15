41-летняя светская львица Кортни Кардашьян, сестра не менее известной Ким, ошеломила горячим фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала в цветастом бикини.
Модель с влажными волосами сфотографировала себя крупным планом так, что необъятные "холмы" еле влезли в кадр. Сначала даже незаметно, что Кортни без макияжа на этом фото - ведь основной акцент отнюдь не на лице.
Кардашьян томно посмотрела в камеру, приоткрыв ротик и дотронувшись рукой к волосам. Девушка позировала на бежевом диване с тропическим растением на фоне.
"доброе утро 🌴☀️", - подписала снимок звезда.
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За час пост собрал более 600 000 лайков, а также уйму комплиментов.
"Теперь это выходное настроение! 🔥🔥"
"Мой кумир🔥❤️"
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"Все натуральное и безупречное ♥ ️"
"Уфффф 🔥🔥"
"Замечательно 😍"
"У Ким такие же?"
Ранее мы сообщали, знойная Кортни уже позировала в бикини, выставляя на показ сочные прелести в различных ракурсах. Крутые бедра уже стали "визитной карточкой" прелестниц Кардашьян. Кортни не исключение. Как и сестры, красотка не боится подчеркивать свои пышные богатства.
"Вау, как рано", "Черт, как она?", "Я люблю тебя", "Великолепно", "Красивая изнутри", "Хороша, чертовка", - отреагировали пользователи.
Также мы писали, как сестры Кардашьян "померялись" формами на фото - глаза разбегаются, одна краше другой.
На снимке старшие сестры из семейства Кардашьян стоят в экстравагантных нарядах, обнимая друг друга. Кортни и Хлои одеты в кожаные наряды. Их пышные формы подчеркивает эластичная ткань. Ким выбрала для выхода в свет яркое желтое платье, которое обтянуло ее выдающуюся грудь и бедра.
Напомним, что соблазнительная Ким Кардашьян пустилась во все тяжкие в тонком купальнике: "Без мужа расцвела".
Также Politeka писала, что Ким и Кортни Кардашьян в узких топах показали, у кого размеры круче: "Изоляция - огонь".