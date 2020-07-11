Известная модель Кортни Кардашьян показала смелый образ, порадовав фанатов

На фото Кортни позирует в закрытом купальнике с леопардовой расцветкой. Кардашьян стояла на фоне занавесок и демонстрировала свою фигуру, подняв руки. Красотка не стеснялась и можно заметить приличный загар тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Масло придаст вам наготы и согреет", "Вот это тело", "Безумно красивая", "Ты лучшая", "Вау, кто фотограф этой фотографии?", "Ого, как хорошо!".

Ранее мы сообщали, что американская икона стиля и светская львица Ким Кардашьян показала милые кадры с маленьким домашним питомцем.

В этот раз модели удалось сверкнуть образом "для дома" вместе с домашним питомцем - маленькой собачкой. Похоже, Ким активно проводит время дома не только с детьми, коллегами во время создания новой коллекции одежды, но еще и успевает хвастаться "пополнением" в семье.

Сообщалось, что американская звезда, светская львица Ким Кардашьян порадовала фото вместе с сестрой, Кортни.

На снимке Ким сидит в одном белом халатике. Красотка затянула волосы в тугую косу. Она сделала макияж с акцентом на глаза. Дополнили образ розовые губы.

Напомним, раздетая Ким Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения

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