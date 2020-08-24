Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, поділилася з шанувальниками новою фотографією з відпочинку

Як передає Politeka.net, знімок красуня показала у себе в Instagram.

На світлині вона стоїть на тлі пейзажу з морем і горами, і мрійливо дивиться вдалину.

А ось погляду тих, хто споглядає фотографію відкривається вид на п'яту точку красуні, яку вона, зігнувши спину, виставила в напрямку глядачів.

Довге чорне волосся Ксенія розпустила. А засмагу дівчина підкреслила білим кольором одягу. Образ вона доповнила масивними сережками.

«З вершини гори краще видно, як незначно все, що внизу. Наші перемоги і наші печалі вже не так важливі. Те, чого ми досягли або втратили, лежить там, внизу. З висоти гори Ти бачиш, як неосяжний світ і як широкі горизонти...",- підписала вона фотографію.

"Так, Ксюша, це дуже навіть правда!"- погодилися фоловери з її висловом.

Та й ефектний образ не залишився без компліментів.

"Шикарна", - похвалили Ксенію в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Лобода відзначила 28-й день народження. На честь свята красуня поділилася в мережі спокусливим фото, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина сміялася і виглядала дуже щасливою.

Нагадавши, сестра Лободи в спокусливому міні заткнула за пояс зіркову родичку: "які красоточки!»

Як повідомляла Politeka, молодша сестра Лободи без сорому показала красу в бікіні крупним планом: "лялечка"

Також Politeka писала, що сестра-красуня Лободи задерла ніжку, розбурхавши виглядом в сміливій сукні: "Кайф»