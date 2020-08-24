Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, поділилася з шанувальниками новою фотографією з відпочинку
Як передає Politeka.net, знімок красуня показала у себе в Instagram.
На світлині вона стоїть на тлі пейзажу з морем і горами, і мрійливо дивиться вдалину.
А ось погляду тих, хто споглядає фотографію відкривається вид на п'яту точку красуні, яку вона, зігнувши спину, виставила в напрямку глядачів.
Довге чорне волосся Ксенія розпустила. А засмагу дівчина підкреслила білим кольором одягу. Образ вона доповнила масивними сережками.
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«З вершини гори краще видно, як незначно все, що внизу. Наші перемоги і наші печалі вже не так важливі. Те, чого ми досягли або втратили, лежить там, внизу. З висоти гори Ти бачиш, як неосяжний світ і як широкі горизонти...",- підписала вона фотографію.
"Так, Ксюша, це дуже навіть правда!"- погодилися фоловери з її висловом.
Та й ефектний образ не залишився без компліментів.
"Шикарна", - похвалили Ксенію в коментарях.
Нагадаємо, нещодавно Ксенія Лобода відзначила 28-й день народження. На честь свята красуня поділилася в мережі спокусливим фото, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина сміялася і виглядала дуже щасливою.
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