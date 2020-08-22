Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, отправилась на отдых и забросала сеть яркими фотографиями

Как передает Politeka.net, 28-летняя Ксения Лобода решила не отставать от своей известной родственницы и также стать популярной. Девушка

создала микроблог в соцсети Инстаграм, куда выкладывает различные фотографии. Пока на ее страницу подписаны не так много человек, как у Светланы, однако она не расстраивается, ведь это дело времени.

Ксения регулярно постит фотоснимки, записывает видео в сторизы и на этот раз она решила продемонстрировать, как ей отдыхается на море.

На новых фото сестра Лободы была одета в бикини. В кадр попала только верхняя часть купальника, так как девушка снимала себя самостоятельно. Образ отдыхающей красотка дополнила большой соломенной шляпой.

Обратим внимание, что на фото Ксения на видео была сильно похожа на свою старшую сестру.

«А можно , это будет МОЁ море ?

- ну да , ты ведь первая его нашла )», - подписала снимки она.

За шесть часов в комментариях девушке пришло всего 2 человека.

«Моя волна и мой пляж 😀», «Куколка», - написали они.

Ранее мы писали, что Ксения Лобода отметила 28-й день рождения. В честь праздника красотка поделилась в сети соблазнительным фото, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье, с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка выглядела очень счастливой.

До этого Ксения поделилась кадрами с отдыха, на которых позировала в леопардовом купальнике, сверху которого надела прозрачную черную накидку. Девушка сидела на диванчике на фоне моря. Она спрятала лицо за солнцезащитными очками.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".