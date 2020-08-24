Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, поделилась с поклонниками новой фотографией с отдыха

Как передает Politeka.net, снимок красотка показала у себя в Инстаграм.

На снимке она стоит на фоне пейзажа с морем и горами, и мечтательно смотрит вдаль.

А вот взгляду тех, кто созерцает фотографию открывается вид на пятую точку красотки, которую она, изогнув спину, выставила в направлении зрителей.

Длинные черные волосы Ксения распустила. А загар девушка подчеркнула белым цветом одежды. Образ она дополнила массивными сережками.

«С вершины горы лучше видно, как незначительно все, что внизу. Наши победы и наши печали уже не так важны. То, чего мы добились или потеряли, лежит там, внизу. С высоты горы ты видишь, как необъятен мир и как широки горизонты...», - подписала она фотографию.

"Да, Ксюша, это очень даже правда!" - согласились фолловеры с ее изречением.

И эффектный образ тоже не остался без комплиментов.

«Шикарная», - похвалили Ксению в комментариях.

Напомним, недавно Ксения Лобода отметила 28-й день рождения. В честь праздника красотка поделилась в сети соблазнительным фото, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье, с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка смеялась и выглядела очень счастливой.

Напомним, сестра Лободы в соблазнительном мини заткнула за пояс звездную родственницу: «Какие красоточки!»

Как сообщала Politeka, младшая сестра Лободы без стыда показала красоту в бикини крупным планом: "Куколка"

Также Politeka писала, что сестра-красавица Лободы задрала ножку, взбудоражив видом в смелом платье: «Кайф»