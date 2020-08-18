Младшая сестра популярной певицы Светланы Лободы Ксения сверкнула идеальной фигурой в роскошном платье

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось у красотки в Инстаграм. Девушка была одета в пикантное платье золотого цвета. Платье было очень длинным с необычными разрезами под руками. На фото попала татуировка Ксении, сделанная на ребрах.

Красотка стояла на фоне моря, задрав ножку и поставив ее на парапет. На ногах у девушки красовались черные босоножки, которые добавили пикантности образу. Кроме этого, Лобода оголила плечико, засветив все свои сладкие места во всей красе.

«Интересуйтесь тем, что происходит внутри вас, не меньше, чем тем, что вас окружает. Если во внутреннем мире все в порядке, то и во внешнем все встанет на свои места..», - подписала фото Ксения.

За час ее фото собрало почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красивая, очень эффектная вы девушка, мне кажется вы очень добрая и душевная личность», «Красотка», «Кайф», «Вау», «Очень красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, 13 августа Ксения Лобода отметила свой 28-й день рождения. Красотка отмечала его в теплых краях. Ее звездная сестра была рядом в этот момент. В сети появилось совместное фото девушек.

Напомним, что красотка-сестра Светланы Лободы потрясла откровением, приспустив платье: "Хочу сказать...".

Как сообщала Politeka, сестра Лободы в бикини очаровала пикантными танцами на отдыхе: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".