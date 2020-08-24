Шоумен Рустам Солнцев викликав захват раритетним фото з "золотих часів" проекту "Дом-2", на якому засвітив нині співаючу екс-учасницю Ольгу Бузову

Як передає Politeka.net, зірка опублікував цікавий фотоколаж у своєму мікроблозі в Instagram, на першій половині якого представлений кращий, на думку любителів цього шоу, склад, а на другій - відомі супермоделі.

"Вечірочок", - лаконічно підписав знімок Солнцев.

Так, в кадрі засвітилася тоді ще 19-річна Ольга Бузова - блондинка на передньому плані. Дівчина настільки змінилася, що її навіть не всі змогли впізнати. Крім неї на знімку присутні Вікторія Боня, Олена Бушина, сам Солнцев, а також Роман Третьяков і Ольга Сонце.

Користувачі кинулися бурхливо коментувати побачене:

"Коли всі були зі своїми обличчями, не обколоті ботоксом і з не відпиляними носами❤️" - "так, це точно 👆 особливо Боня, ніколи не робила пластику прям видно .. різниці зовсім немає😂"

"Ось тоді було цікаво, а зараз кров з вух хлине, якщо хоч 5 хвилин подивитися ☺ ️"

"Стьопи не вистачає і Мая Абрикосова а Олена Бушина зайва"

"Найкласніший склад, цікаво було дивитися, а зараз одне самозамилування, пластик і реклама..."

"Бузова дуже змінилася🤔 прям не схожа тут!"

"Такі красиві всі, молоді 👍 😍 "

Раніше ми повідомляли, Бузова зганьбилася кадрами, на яких відображено її падіння. Зірка каталася на ковзанах, але не втримала рівновагу і епічно звалилася.

"Без падінь, не буває перемог️, так заспокоюю я себе після сьогоднішнього тренування 🤨 але як же це боляче падати на лід ️- нічого, кажу я собі, вередувати і плакати ніколи, встала і поїхала далі ️ поболить і пройде✊", - з оптимізмом підписала Ольга.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.