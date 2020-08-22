Российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова показала, как упала во время тренировок на льду, вызвав неоднозначную реакцию сети

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстраграм 34-летняя знаменитость выложила кадры, где она катается на льду со своим партнером и, в какой-то момент, теледива не удержалась и рухнула.

«Без падений, не бывает побед 💪🏻⛸Так успокаиваю я себя после сегодняшней̆ тренировки 🤨 Но как же это больно падать на лёд 😭🤦🏼‍♀️Ничего, говорю я себе, капризничать и плакать некогда, встала и поехала дальше⛸🧊 поболит и пройдёт ✊🏻», -подписала Бузова.

Пользователи принялись комментировать увиденное. Их мнения разделились, одни принялись восхищаться Ольгой, подбадривать ее и говорить, что она «боец», другие, наоборот, раскритиковали, назвав «бревном».

«Ольга бревно. Она ничего не может делать и вечно трусит. Тушенку не съела, в бокале утонула, и тут слова катается. Зачем себя насиловать. Снимай тик ток», «Это пишет корова на льду?! Алоо», «Ты молодец! 🔥 всё сможешь😘😍 я уже жду выпусков этой программы❤️ просто умничка», «Оленька, все твои победы только твоим усердием тебе и достаются! Так держать!!! Желаю тебе успехов в этом ледовом шоу, и конечно Победы! !!», «Кто-то ещё смотрит эти шоу??», «Ольга, восхищаюсь тобой», «Чем тут можно восхищатся, не понимаю? Фууу...она привыкла все на камеру, и чтобы дружно пожалели! Отвратительно, мерзко стало на нее смотреть...Люди, которые любят и так пожалеют, а когда это преподносить специально! Это ужасно», - пишут люди.

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