Шоумен Рустам Солнцев вызвал восторг раритетным фото с "золотых времен" проекта "Дом-2", на котором засветил ныне поющую экс-участницу Ольгу Бузову

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал любопытный фотоколлаж в своем микроблоге в Инстаграм, на первой половине которого представлен лучший, по мнению любителей этого шоу, состав, а на второй - известные супермодели.

"Вечерочек", - лаконично подписал снимок Солнцев.

Так, в кадре засветилась тогда еще 19-летняя Ольга Бузова - блондинка на переднем плане. Девушка настолько изменилась, что ее даже не все смогли узнать. Кроме нее на снимке присутствуют Виктория Боня, Елена Бушина, сам Солнцев, а также Роман Третьяков и Ольга Солнце.

Пользователи кинулись бурно комментировать увиденное:

"Когда все были со своими лицами, не обколотые ботоксом и с не отпиленными носами❤️" - "да, это точно 👆 особенно Боня, никогда не делающая пластику👆 прям видно .. разницы совсем нет😂"

"Вот тогда было интересно, а сейчас кровь из ушей хлынет, если хоть 5 минут посмотреть🤦‍♀️"

"Степы не хватает и Мая Абрикосова а Елена Бушина лишняя"

"Самый классный состав, интересно было смотреть, а сейчас одно самолюбование, пластик и реклама..."

"Бузова очень изменилась🤔 прям не похожа здесь!"

"Такие красивые все, молодые 👍😍"

Ранее мы сообщали, Бузова опозорилась кадрами, на которых запечатлено ее падение. Звезда каталась на коньках, но не удержала равновесие и эпично рухнула.

«Без падений, не бывает побед 💪🏻⛸Так успокаиваю я себя после сегодняшней̆ тренировки 🤨 Но как же это больно падать на лёд 😭🤦🏼‍♀️Ничего, говорю я себе, капризничать и плакать некогда, встала и поехала дальше⛸🧊 поболит и пройдёт ✊🏻», - с оптимизмом подписала Ольга.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

А еще Politeka писала, что эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать.