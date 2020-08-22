После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов позабавил поклонников снимками "своих" детей
Как сообщает Politeka.net, соответственные кадры комик опубликовал на своей страничке в Facebook.
"Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое кого ... ) листайте", - сообщил Гарик в подписи к снимкам.
А полистать и правда стоило! На первом фото "дочь и сын" Харламова от актрисы Анжелины Джоли получились довольно милыми, и больше были похожи на "мать".
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Харламов успел "переспать" и всемирно известной моделью Ириной Шейк:
Удивительно, но коллега и друг Гарика, Тимур Батрутдинов стал бы прекрасным отцом (или мамой) их общим детям.
Но самые красивые дети, по мнению его поклонников, получились у Гарика с телеведущей Ларисой Гузеевой, с которой они неоднократно вступали в перепалки.
Поклонников шоумена повеселил такой пост:
"От Батрухи и Гузеевой зачет", "Хорошо конечно, очень не кстати!!", "С Гузеевой у вас бы вышли отличные дети 😁 а вот с Анджелиной Джоли Ваша дочь живет в Москве, ведёт блог и у вас уже 2 внуков: мальчик и девочка", " У Батрухи генетика", - писали под постом комика.
Напомним, что Асмус повеселилась на столе в тонком платье из блесток: "А в декольте пусто".
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