После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов позабавил поклонников снимками "своих" детей

Как сообщает Politeka.net, соответственные кадры комик опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое кого ... ) листайте", - сообщил Гарик в подписи к снимкам.

А полистать и правда стоило! На первом фото "дочь и сын" Харламова от актрисы Анжелины Джоли получились довольно милыми, и больше были похожи на "мать".

Харламов успел "переспать" и всемирно известной моделью Ириной Шейк:

Удивительно, но коллега и друг Гарика, Тимур Батрутдинов стал бы прекрасным отцом (или мамой) их общим детям.

Но самые красивые дети, по мнению его поклонников, получились у Гарика с телеведущей Ларисой Гузеевой, с которой они неоднократно вступали в перепалки.

Поклонников шоумена повеселил такой пост:

"От Батрухи и Гузеевой зачет", "Хорошо конечно, очень не кстати!!", "С Гузеевой у вас бы вышли отличные дети 😁 а вот с Анджелиной Джоли Ваша дочь живет в Москве, ведёт блог и у вас уже 2 внуков: мальчик и девочка", " У Батрухи генетика", - писали под постом комика.