Популярный российский шоумен Гарик Харламов похвастался в сети результатом своей поездки на рыбалку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Little Big», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Харламов позирует рядом с солистами группы, демонстрируя результаты своего улова. Пара держит большую рыбу, в то время как Харламов гораздо скромный результат.

«У тебя самый маленький!», «Гарик у тебя little», «Люди в чёрном», «Гарик, а Кристина где? А и правда у тебя свадьба новая в январе, а у Кристины в апреле?», «Класс фотка Гарик, а там тож ловил рыбу», «вот это трофей», «Это все потому, что у тебя штаны не драные», - пишут его поклонники.

Как сообщалось до этого, российский юмористГарик Харламов засветился вместе со звездой фильма "Мусорщик" Судзиловской Олесей

На фото Гарик позировал в кепке, очках и толстовке. Рядом можно увидеть Олесю, которая была в кожанке и с собранными волосами. Парочка улыбалась на камеру и позировала для фото. Как можно заметить, они были на рынке.

"С Гариком @garikkharlamov. Деревенские могут встретиться только на рынке", - написала Олеся.

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