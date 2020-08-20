Російський комік Гарік Харламов слідом за своєю колишньою дружиною насмішив фанатів передбаченнями

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото з програми, яка пророкує майбутнє. Раніше такий же скрін опублікувала у себе Асмус. Їй програма передбачила чоловіка-філософа і трьох дітей.

Харламов вирішив випробувати долю кілька разів. Він завантажив в додаток відразу чотири фото і отримав чотири передбачення. Згідно з прогнозами, майбутньою дружиною Харламова стане блогерка, космонавтка або перукар. Блогерка випала Гаріку двічі. До речі, саме з блогеркою Яною Кошкіною Гаріку приписують роман.

"Всі варіанти шикарні)", - підписав фото Гарік.

За кілька годин його пост зібрав майже 40 тисяч лайків. Не стрималася і оцінила фото Ольга Бузова. У коментарях стали бурхливо обговорювати результати тесту. Найбільше шанувальників насмішив варіант зі старістю в Казахстані.

"Дружина блогер і Казахстан вам забезпечені", «все таки, Гарік, Казахстан по тобі плаче», «Перспектива старості в Казахстані - звичайно, так собі», «Чому у всіх випадках так багато дітей», «Всі дороги ведуть В Казахстан», "важко тобі з такими грошима жити буде", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами:"у тебе найменший".

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