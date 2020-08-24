73-річна співачка Софія Ротару зворушила мережу сімейним кадром з приємної нагоди
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в себе в мікроблозі в Instagram, на якому позувала поруч з сином Русланом Євдокименком, якому виповнюється 24 серпня 50 років.
"Мій син-найкраща пісня мого життя❣️з ювілеєм мій дорогий Руслан❤️❤️", - душевно підписала знімок зірка.
У кадрі мати і син постали крупним планом, обидва в сонцезахисних окулярах і з посмішками на обличчях. Ротару пригорнулася до спадкоємця, торкаючись чолом його щоки.
Користувачі приєдналися до привітань, не зміг пройти повз навіть співак Філіп Кіркоров, залишивши коментар: "З днем народження, брат! Ось так по життю і йдемо разом! 1000 років!"
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"Найкращі привітання мамі і синові! З ювілеєм 🎂 🎉 "
"З днем народження брат. Бережи Маму вона нам дуже дорога ☺ ️"
"Як же він схожий на батька!👍"
"З 50-річчям, Руслан!!! З 50-річчям сина, Софія Михайлівна!!!"
"Дорога Софія Михайлівна, я вас обожнюю, довгих вам років, спасибі за вашу творчість!!! Мир вашому дому, з днем народження вашого улюбленого сина🎈"
"Шановна Софія Михайлівна! Вітаємо Вас з днем народженням вашого сина! Для кожної матері її дитина найкращий подарунок в житті, а коли у дітей все добре в житті ми тільки радіємо їх досягненням і бажаємо здоров'я! Будьте здорові ви і всі хто вам близький і дорогий!!!💐"
Раніше ми повідомляли, Ротару приголомшила милим кадром в оточенні пухнастих улюбленців. Нестаріюча артистка постала лежачою в гамаку - відкинувши вік і забобони.
Нагадавши, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.
Також Politeka писала, що розпещена Софія Ротару підвищила гонорари в розпал епідемії: "Мало платите, давайте...".