В сети появился архивный кадр украинской певицы Софии Ротару в детстве

Как передает Politeka.net, снимок опубликовали на одной из фан-страничек знаменитости в Instagram.

На черно-белом кадре еще маленькая Ротару предстала в компании двух девочек, которые облачены в скромные наряды тех времен. Юная певица расположилась на кадре слева.

"Наша любимая София Ротару с подругами в школьные годы", - говорится в подписи к снимку.

Поклонники певицы остались под впечатлением от увиденного, а многие отметили, что ранее не видели такого кадра.

«Какие редкие фото», «Ничего себе!», «Юная звездочка», - писали они в комментариях под постом.

Также мы сообщали, что 72-летняя София Ротару удивила внешним видом в молодежной одежде. Артистка поделилась фото, на котором предстала в светло-синих джинсах, подвернутых снизу. Ротару распустила волосы, что придало ее образу особого шарма. Певица широко улыбалась и выглядела очень счастливой, хоть ее глаза и прикрывали солнечные очки.

Кроме этого, недавно Ротару вызвала настоящий фурор, когда в сети появились ее фото в компании кареглазого красавца. После концерта в Казахстане певица сфотографировалась с одним из поклонников. В комментариях к посту заметили, что на свой возраст Ротару выглядит просто восхитительно.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».