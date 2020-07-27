Легендарная украинская певица София Ротару взвинтила стоимость своих выступлений в четыре раза

Как передает Politeka.net, промоутер и генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов рассказал об этом изданию "Комсомольская правда". Он рассказал о расценках в 1998 году, когда кризис еще не начался.

"Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов", - заявил Евгений Морозов. - "В то время это тоже были большие деньги".

Он добавил, что в 2000-х годы в России появилась новая элита. Чтобы показаться свою значимость и завести влиятельных друзей, бизнесмены устраивали крупные банкеты и приглашали петь звезд. Пользуясь ситуацией, многие артисты начали завышать цены, а олигархи платили тройную цену. Так за последние 20 лет гонорары Софии Ротару сильно увеличились, несмотря на кризис. Сейчас, в разгар эпидемии китайского вируса, исполнительница требует за выступления на корпоративах не менее 70 тысяч долларов.

"В «нулевых» цены на артистов поперли вверх. Организаторами стала верховодить большая пятерка артистов, мол, что-то вы мало платите, давайте больше. И им стали платить", - отметил промоутер.

Звезды привыкли получать большие деньги и не хотят снижать планку. Однако Евгений Морозов утверждает, что ситуация изменилась и артистам придется пересмотреть свои требования, ведь теперь их не очень охотно приглашают на праздники. По словам промоутера, с такими запросами звезды будут сидеть без работы в России ближайшие полтора года. А чтобы приглашали на корпоративы - придется уменьшить гонорары до 500 тысяч рублей.

Напомним, что миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!».

А еще Politeka писала, что племянница Софии Ротару продемонстрировала нереальную фигуру в экстра-мини: "О, Боже мой".

Также Politeka сообщала, что Ротару в брюках ошеломила юностью на фото со взрослыми внуками: "Самая счастливая".