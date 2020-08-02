В сети всплыли архивные совместные фото российского исполнителя Филиппа Киркорова и известной артистки Софии Ротару

Как передает Politeka.net, фото появилось на фан-странице Ротару. На фото еще молодой Киркоров с длинными волосами страстно прижимает к себе певицу. На фото они выглядят идеальной парой. Тем более, если учесть, что Ротару почти ровесница Пугачевой.

Архивный снимок - это отрывок из мюзикла-комедии «Женитьба Фигаро», в которой оба артиста снимались в 2003 году. Стоит отметить, что тогда Ротару было чуть больше 50-ти лет и выглядела она просто превосходно. Кстати, в этой комедии также снимались Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Лолита и Андрей Данилко. А вот экс-жены Киркорова, Аллы Пугачевой в фильме не было. Напомним, что в начале 2000-х такие мюзиклы были очень популярны. Киркоров появлялся почти во всех из них.

Ранее мы писали, что в сети появился архивный снимок, на котором еще совсем юный Киркоров выступает на сцене. Как написал сам исполнитель у себя в соцсетях, это фото 1985 года. Тогда он впервые появился на ТВ. Это, как известно, был прорыв Киркорова. Его пригласили принять участие в «Голубом огоньке». Примерно тогда его впервые заметила Алла Пугачева, хоть лично они познакомились с ней лишь спустя несколько лет.

Напомним, что заросший Киркоров наплевал на всех и нежно прижался к Пугачевой: «Я буду тебя беречь».

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