Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, не змогла приховати головне в занадто короткій маєчці

Цього разу пишнотіла модель захопила фігурою в пікантному образі. Дівчина знає, як привернути увагу шанувальників до себе, тому кожен день розбурхує фанатів новими фото, на яких позує в різних образах.

Оскільки модель є рекламним представником відомого бренду одягу, міняти свій стиль чи не кожен день для дівчини не складає труднощів. Сьогодні Бахарі приміряла занадто коротку майку-топ, під якою зовсім не було білизни і Гюль з радістю продемонструвала значних розмірів груди.

"Ви втратили дівчинку?» - жартівливо написала Гюль під своїм постом, відзначаючи акаунт магазину одягу, який рекламує.

Як і очікувалося, Шанувальники не пройшли повз жаркого кадру:

«Ти жінка вогонь просто🔥🔥🔥», «Суцільна пристрасть👅🍒👸🏻🍒👅», «вони дуже великі😍😍😍😍👌🏻», «Гарна картинка 🔥», «Чуттєва жінка ❤️🔥❤️🔥», «її принади аж світяться», «Ти виглядаєш так дивно красиво і дивно прекрасно, дивно мило, дивно гаряче і дивно сексуально, як завжди» «, «Така мила крихітка🔥💋», «Маленька талія», «Іранська дівчина? 😍 ", "ти така красива, дитинко🔥❤️", »Краса мозку і тіла😍 😘 🙌".

Також знаменитість з пишними формами перевтілилася в милу ляльку Барбі. Дівчина одягла тісну латексну сукню зі шнурівкою під грудьми і на стегнах. При цьому також видно, що модель позувала зовсім без білизни через вигляд на її шкіру з боків на талії.

"Друзі: ти як немовля. Я: Що? Я взагалі доросла жінка (буває з істерикою на 2 хвилини). Почекай, можеш качнути мене якомога вище на гойдалках, будь ласка ?🙇🏻♀️👼🏻😇,» - жартівливо підписала новий пост Гюль.

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