Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не смогла скрыть главное в слишком короткой маечке

В этот раз пышнотелая модель восхитила фигурой в пикантном образе. Девушка знает, как привлечь внимание поклонников к себе, поэтому каждый день будоражит фанатов новыми фото, на которых позирует в разных образах.

Поскольку модель является рекламным представителем известного бренда одежды, менять свой стиль едва ли не каждый день для девушки не составляет труда. Сегодня Бахари примерила слишком короткую майку-топ, под которой совсем не было белья и Гюль с радостью продемонстрировала внушительных размеров грудь.

«Вы потеряли девочку?» - шутливо написала Гюль под своим постом, отмечая аккаунт магазина одежды, которую рекламирует.

Как и ожидалось, поклонники не прошли мимо жаркого кадра:

«Ты женщина огонь просто🔥🔥🔥», «Сплошная страсть👅🍒👸🏻🍒👅», «они очень большие😍😍😍😍👌🏻», «Хорошая картинка 🔥», «Чувственная женщина ❤️🔥❤️🔥», «ее прелести аж светятся», «Ты все еще выглядишь так удивительно красиво и удивительно великолепно, удивительно мило, удивительно горячо и удивительно сексуально, как всегда» «, «Такая милая детка🔥💋», «Маленькая талия», «Иранская девушка? 😍», «ты такая красивая, детка🔥❤️», «Красота мозга и тела 😍😘🙌».

Также знаменитость с пышными формами перевоплотилась в милую куклу Барби. Девушка надела тесное латексное платье со шнуровкой под грудью и на бедрах. При этом также видно, что модель позировала совсем без белья из-за вида на ее кожу по бокам на талии.

«Друзья: Ты как младенец. Я: Что? Я вообще взрослая женщина (Бывает с истерикой на 2 минуты). Подожди, можешь качнуть меня как можно выше на качелях, пожалуйста ?🙇🏻‍♀️👼🏻😇,» - шутливо подписала новый пост Гюль.

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