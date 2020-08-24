71-річна російська співачка Алла Пугачова викликала в мережі фурор одним несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram скрін з кліпу на пісню "Балет", що вийшов у світ 34 роки тому.

Пугачова продемонструвала обличчя крупним планом - ще до пластичних операцій і появи фотошопу: гладка шкіра, глибокий погляд і чуттєві губи. Відразу стає зрозумілим, що розгледіли в артистці її колишній чоловік, співак, Філіп Кіркоров і нинішній, гуморист, Максим Галкін.

Молода на знімку Примадонна з яскравим макіяжем розбурхала публіку, змусивши ностальгувати за тими часами. Багато хто відзначив, що пам'ятає артистку такою - молодою, енергійною, справжньою.

"Потопаєш і розчиняєшся в цьому чарівному погляді ❤️ 🔥 👏 "

"Ось це фото обожнюю!!!Яка гарна Алла,👏❤️"

"Неземна краса!"

"Найкрасивіша фотографія Алли💓 🌹 👍або це фотошоп?"- "це скрін з кліпу на пісню "Балет"🤗"

"Аллочка чарівна, просто СУПЕР! Красуня! "

"Ліза дуже схожа на вас"

"Чудове фото, чудове обличчя! Молодість прикрашає! Як шкода час, який так швидко біжить"

"З розуму зійти... до чого ж красива жінка"

"ось, після цієї пластики треба було зупинитися😁"

"Ех, молодість 😍 😍 😍 "

"Як би хотілося щоб тоді опинився поруч Максим..."

Раніше ми повідомляли, в мережі обговорюють ще один архівний кадр з Аллою Борисівною. Красуня з рудуватим кучерявим волоссям і щербинкою в зубах широко посміхається на фото, з дещо пустотливим поглядом.

Неможливо не звернути увагу на її в цілому променистий і щасливий вигляд. Її нинішній чоловік Максим Галкін про таку красуню і не мріяв, адже він бачив свою дружину такою тільки на фото.

"Кохана", - підписали фото автори аккаунта.

Нагадаємо, що Галкін зняв Пугачову і сина за несподіваним заняттям в їх розкішному замку: "очманіти, прямо сльози...".

Як повідомляла Politeka, безбашенна Пугачова вразила оновленим стилем:"жінці йде восьмий десяток".

Також Politeka писала, що домашнє відео Галкіна і Пугачової підірвало мережу, Максиму пощастило: «щоб у чоловіка голова не боліла...».