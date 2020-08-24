71-летняя российская певица Алла Пугачева произвела в сети фурор одним неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм скрин из клипа на песню "Балет", вышедшего в свет 34 года назад.

Пугачева продемонстрировала лицо крупным планом - еще до пластических операций и появления фотошопа: гладкая кожа, глубокий взгляд и чувственные губы. Сразу становится понятным, что разглядели в артистке ее бывший супруг, певец, Филипп Киркоров и нынешний, юморист, Максим Галкин.

Молодая на снимке Примадонна с ярким макияжем взбудоражила публику, заставив ностальгировать по тем временам. Многие отметили, что помнят артистку такой - молодой, энергичной, настоящей.

"Утопаешь и растворяешся в этом заворожительном взгляде ❤️🔥👏"

"Вот это фото обожаю!!!Какая красивая Алла,👏❤️"

"Неземная красота!"

"Самая красивая фотография Аллы💓🌹👍Или это Фотошоп?" - "это скрин из клипа на песню «Балет»🤗"

"Аллочка неотразимая, просто СУПЕР! Красавица! "

"Лиза очень похожа на вас"

"Великолепное фото, великолепное лицо! Молодость украшает! Как жаль время, которое так быстро бежит"

"С ума сойти... до чего же красивая женщина"

"вот, после этой пластики надо было остановиться😁"

"Эх, молодость😍😍😍"

"Как бы хотелось чтобы тогда оказался рядом Максим..."

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают еще один архивный кадр с Аллой Борисовной. Красотка с рыжеватыми кучерявыми волосами и щербинкой в зубах широко улыбается на фото, цепляя неким озорством во взгляде.

Невозможно не обратить внимание на ее в целом лучезарный и счастливый вид. Ее нынешний муж Максим Галкин о такой красотке и не мечтал, ведь он видел свою жену такой только на фото.

«Любимая», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что Галкин заснял Пугачеву и сына за неожиданным занятием в их роскошном замке: "Обалдеть, прямо слезы...".

Как сообщала Politeka, безбашенная Пугачева поразила обновленным стилем: "Женщине идёт восьмой десяток".

Также Politeka писала, что домашнее видео Галкина и Пугачевой взорвало сеть, Максиму повезло: «Чтобы у мужа голова не болела...».