51-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила чуттєвими фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на розкішній терасі.

Джей Ло позувала в плетеному кріслі. На ній була довга сукня з вільною спідницею і спокусливим декольте. Красуня підкреслила свою природню красу ніжним макіяжем, показав обличчя крупним планом. Волосся ж вона зібрала в тугий пучок.

На одному з кадрів співачка здивувала розніженою позою. Босонога Дженніфер, сидячи все в тому ж кріслі, задерла ноги, поклавши їх на підставку для квітів. Лопес милувалася заходом, про що повідала в підписі:

"Західне сяйво... # Jlobeauty скоро з'явиться"

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи свого кумира компліментами в коментарях:

"Чудово 😍"

"О, господи"

"Королева"

"Така красива ☺️"

"Чому ти така мила 💖"

"ти найкрасивіша дівчина в світі 💛"

"Уууу милий пірожочек! Ти моє сонечко 😍"

"Красивий захід і прекрасні фото! Такі літні та свіжі ☺ ❤ ️"

Раніше ми повідомляли, Лопес здивувала раптовим зверненням до своїх фанатів. Зірка попросила небайдужих допомогти постраждалим під час вибуху в Бейруті (столиці Лівану).

Джей Ло сфотографувала своє відображення в дзеркалі: на ній була футболка зі словами підтримки ліванцям і короткі шортики.

"100% прибутку від цієї футболки обмеженого випуску йдуть на підтримку зусиль благодійників, які знаходяться на місцях і відповідають за гуманітарні потреби жителів Бейрута. Приєднуйтесь до мене", - написала знаменитість під фото.

"Помолимося за Ліван🙏 🏼"; "така чудова❤️"; "оуууу, королева, така чарівна👑 🔥"; " у тебе велике серце🤍 🥺"; " ти прекрасна людина!❤ ️ 🙌 ",- відреагувала армія шанувальників.

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