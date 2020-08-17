Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как проводит утро

Соблазнительная артистка завораживает формами в свой 51 год, сообщает Politeka.net. В Инстаграм красотка решила показать утреннее фото в блузе.

Джей Ло позировала в красно-белой одежде с глубоким декольте и запахом. Из-под ткани была видна совершенно обнаженная грудь знаменитости, но звезду это не смущало. Певица улыбалась и смотрела в камеру.

Такой соблазнительный кадр просто очаровывал. При этом звезда в руках держала чашку с чаем.

Образ актрисы завершили аккуратные сережки в ушах.

Макияж артистки также привлекал внимание. Звезда подчеркнула разрез глаз карандашом, губы выделила блеском нюдового оттенка.

"Время воскресного чая", - подписала фото Джен.

За 14 часов пост собрал почти два миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде взаимные пожелания и также отметили, что такой нежный образ ей к лицу.

"Аж сердце выпрыгивает", - признался один из поклонников.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в тесном купальнике, который эффективно подчеркивает роскошную фигуру. Дополнить образ красотка решила при помощи элегантных сережек. Лицо при этом красотка решила прикрыть рукой из-за солнца.

«Ощущение пятницы», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес исполнила зажигательный танец вместе со своей подтанцовкой.

«Не верьте мне, просто смотрите! Маленький флэшбек к одному из моих любимых танцевальных номеров», — говорится в сообщении.

Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного и тут же засыпали звезду комплиментами.

Напомним, что сияющая Джей Ло показала, что вытворяет с новым мужем и детьми: "Какие же они сладкие".

Как сообщала Politeka, неудержимая Джей Ло устроила взрослые развлечения перед камерой, личные кадры: "Как я могла...".

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