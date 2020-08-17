Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как проводит утро
Соблазнительная артистка завораживает формами в свой 51 год, сообщает Politeka.net. В Инстаграм красотка решила показать утреннее фото в блузе.
Джей Ло позировала в красно-белой одежде с глубоким декольте и запахом. Из-под ткани была видна совершенно обнаженная грудь знаменитости, но звезду это не смущало. Певица улыбалась и смотрела в камеру.
Такой соблазнительный кадр просто очаровывал. При этом звезда в руках держала чашку с чаем.
Образ актрисы завершили аккуратные сережки в ушах.
В Украине начали массово скупать валюту, срочное сообщение НБУ: в чем причина
Полуголая Бузова неудачно перекрестилась перед выходом на сцену, кадры позора: "Батюшка, ау!"
Украинка с 13-м размером бюста еле впихнула свою гордость в тесное бикини: "Это потеря сознания"
Отказ от доллара набирает обороты, банкам приказано готовиться к крайним мерам: появился документ
Макияж артистки также привлекал внимание. Звезда подчеркнула разрез глаз карандашом, губы выделила блеском нюдового оттенка.
"Время воскресного чая", - подписала фото Джен.
За 14 часов пост собрал почти два миллиона лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали звезде взаимные пожелания и также отметили, что такой нежный образ ей к лицу.
"Аж сердце выпрыгивает", - признался один из поклонников.
Напомним, Дженнифер Лопес позировала в тесном купальнике, который эффективно подчеркивает роскошную фигуру. Дополнить образ красотка решила при помощи элегантных сережек. Лицо при этом красотка решила прикрыть рукой из-за солнца.
«Ощущение пятницы», - коротко говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес исполнила зажигательный танец вместе со своей подтанцовкой.
«Не верьте мне, просто смотрите! Маленький флэшбек к одному из моих любимых танцевальных номеров», — говорится в сообщении.
Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного и тут же засыпали звезду комплиментами.
Напомним, что сияющая Джей Ло показала, что вытворяет с новым мужем и детьми: "Какие же они сладкие".
Как сообщала Politeka, неудержимая Джей Ло устроила взрослые развлечения перед камерой, личные кадры: "Как я могла...".
Также Politeka писала, что сияющая Джей Ло поразила красотой в компании мужа: "Невероятная".