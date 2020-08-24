51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила чувственными фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на роскошной террасе.

Джей Ло позировала в плетеном кресле. На ней было длинное платье со свободной юбкой и соблазнительным декольте. Красотка подчеркнула свою естественную красоту нежным макияжем, показав лицо крупным планом. Волосы же она собрала в тугой пучок.

На одном из кадров певица удивила разнеженной позой. Босоногая Дженнифер, сидя все в том же кресле, задрала ноги, положив их на подставку для цветов. Лопес любовалась закатом, о чем поведала в подписи:

"Закатное сияние... #JLoBeauty скоро появится"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая своего кумира комплиментами в комментариях:

"Великолепно 😍"

"О, господи"

"Королева"

"Такая красивая ☀️"

"Почему ты такая милая 💖"

"ты самая красивая девушка в мире 💛"

"Уууу милый пирожочек! Ты мое солнышко 😍"

"Красивый закат и прекрасные фото! Такие летние и свежие🥰🌹❤️"

Ранее мы сообщали, Лопес удивила внезапным обращением к своим фанатам. Звезда попросила неравнодушных помочь пострадавшим во время взрыва в Бейруте (столице Ливана).

Джей Ло сфотографировала свое отражение в зеркале: на ней была футболка со словами поддержки ливанцам и короткие шортики.

"100% прибыли от этой футболки ограниченного выпуска идут на поддержку усилий благотворителей, которые находятся на местах и отвечают за гуманитарные нужды жителей Бейрута. Присоединяйтесь ко мне", - написала знаменитость под фото.

"Помолимся за Ливан🙏🏼"; "Такая великолепная ❤️"; "Оуууу, королева, такая обворожительная👑🔥"; "У тебя большое сердце 🤍🥺"; "Ты прекрасный человек!❤️🙌", - отреагировала армия поклонников.

Напомним, Джей Ло без лифчика расстегнула блузу и ослепила красотой

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