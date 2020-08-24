51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила чувственными фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на роскошной террасе.
Джей Ло позировала в плетеном кресле. На ней было длинное платье со свободной юбкой и соблазнительным декольте. Красотка подчеркнула свою естественную красоту нежным макияжем, показав лицо крупным планом. Волосы же она собрала в тугой пучок.
На одном из кадров певица удивила разнеженной позой. Босоногая Дженнифер, сидя все в том же кресле, задрала ноги, положив их на подставку для цветов. Лопес любовалась закатом, о чем поведала в подписи:
"Закатное сияние... #JLoBeauty скоро появится"
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая своего кумира комплиментами в комментариях:
"Великолепно 😍"
"О, господи"
"Королева"
"Такая красивая ☀️"
"Почему ты такая милая 💖"
"ты самая красивая девушка в мире 💛"
"Уууу милый пирожочек! Ты мое солнышко 😍"
"Красивый закат и прекрасные фото! Такие летние и свежие🥰🌹❤️"
Ранее мы сообщали, Лопес удивила внезапным обращением к своим фанатам. Звезда попросила неравнодушных помочь пострадавшим во время взрыва в Бейруте (столице Ливана).
Джей Ло сфотографировала свое отражение в зеркале: на ней была футболка со словами поддержки ливанцам и короткие шортики.
"100% прибыли от этой футболки ограниченного выпуска идут на поддержку усилий благотворителей, которые находятся на местах и отвечают за гуманитарные нужды жителей Бейрута. Присоединяйтесь ко мне", - написала знаменитость под фото.
"Помолимся за Ливан🙏🏼"; "Такая великолепная ❤️"; "Оуууу, королева, такая обворожительная👑🔥"; "У тебя большое сердце 🤍🥺"; "Ты прекрасный человек!❤️🙌", - отреагировала армия поклонников.
Напомним, Джей Ло без лифчика расстегнула блузу и ослепила красотой
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