51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес взбудоражила сеть неожиданным призывом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе, хоть и с серьезным выражением лица.

Так, Джей Ло позировала перед зеркалом в белой футболке с принтом и такого же цвета миниатюрных шортиках, блеснув прекрасной фигурой.

В подписи к кадру артистка призвала поклонников купить такую же футболку, которая на ней, - все средства, по словам Лопес, пойдут на помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте (столице Ливана).

"Вместе мы будем #RiseFromTheAshes. 🙏🏼 Присоединяйтесь ко мне и моим дорогим друзьям в помощи жителям Бейрута, которые так много потеряли в этой разрушительной трагедии. 100% прибыли от этой футболки ограниченного выпуска идут на поддержку усилий благотворителей, которые находятся на местах и отвечают за гуманитарные нужды жителей Бейрута. Присоединяйтесь ко мне", - обратилась звезда.

Пользователи кинулись комментировать пост:

"Помолимся за Ливан🙏🏼"

"Такая великолепная ❤️"

"Оуууу, королева, такая обворожительная👑🔥"

"У тебя большое сердце 🤍🥺"

"Ты прекрасный человек!❤️🙌"

"Ты такой потрясающий пример для подражания и вдохновения"

"Распространяйте любовь и будьте любимыми❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Дженнифер Лопес покорила естественной красотой, выставив фото из гримерке. Латиноамериканский идол сидела перед огромным зеркалом, слегка подавшись вперед. На ней была тесная белая маечка. Примечательно, кажется, что знаменитость "забыла" надеть лифчик, чем только добавила кадру "перчинки".

Напомним, Джей Ло без лифчика расстегнула блузу и ослепила красотой

А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес расплакалась перед миллионами зрителей, эмоциональный момент