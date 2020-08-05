Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как проводит досуг с семьей

На фото Дженнифер позировала в футболке и защитной маске. Красотка смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою пышную грудь. Волосы Лопес решила собрать в узел, а в руках держала велосипед. На других снимках звезда была со своей семьей, показывая разные ракурсы. Все они были в защитных масках, демонстрируя гражданскую сознательность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Можете ли вы сказать, что я улыбаюсь под этой маской? Мы носим наши маски, чтобы защитить себя и друг друга. Ношение - это забота", - написала Джей Ло.

Фанаты поставили полтора миллиона лайков и написали комментарии:

"Было так весело", "С этой блестящей маской нее ошибетесь. Любовь, и эти глаза все еще ее показывают, что ты улыбаешься", "Благослови вас Бог и вашу семью", "Безумно красивые", "Стильно даже в маске", "Ох, как я люблю это", "Даже с маской великолепно выглядите".

Сообщалось, что легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила идеальной внешностью в новом образе.

«Эмпатия: способность понимать и разделять чувства другого человека», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Лопес позирует в белоснежном спортивном костюме, растрепанными волосами.

Напомним, нестареющая Дженнифер Лопес изумила внешностью, показав красоту крупным планом

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