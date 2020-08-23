Пишногруда американська супермодель Ебігейл Речфорд похвалилася розкішною гордістю в одній сітці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, модель позує на камеру в колготках в сітку без бюстгальтера. Розкішні форми Ебі вирішила прикрити рукою, а в цей час в іншій вона тримала білосніжні наручники. Доповнювали образ красуні ефектний макіяж й ідеальна укладка.
Уточнимо, що інші принади знаменитості прикривала подушка. Самі кадри Речфорд ніяк не підписала, а шанувальників вирішила позбавити від такої можливості, викинувши фотографію у себе в Сторіс.
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До цього повідомлялося, що американська пишногруда модель Ебігейл Речфорд показала форми в крихітному купальнику.
Красуня постійно хвалиться досконалостями своєї фігури в Instagram. Цього разу модель записала Сторіз, в якому показала апетитний бюст крупним планом.
Вогняна брюнетка позувала сидячи, піднісши до свого тіла камеру. Ебі вирішила не знімати свою обличчя, а лише показала у всій красі обсяги, що стоять заздрості.
Модель стиснула груди між рук, посвітивши найінтимнішим в купальнику тілесного кольору. Великі груди ледь не вивалювалися з настільки крихітного ліфчика.
Нагадавши, Ебі Речфорд в ефектному купальнику показала свій найбільш соковитий ракурс.
Як повідомляла Politeka, соковита Ебі Речфорд в мереживі влаштувала спекотне шоу для чоловіків: топ спокусливих образів.
Також Politeka писала, що апетитна Ебі Речфорд в піджаку без білизни блиснула значними "подружками".