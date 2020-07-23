Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила побаловать поклонников пикантными кадрами с новой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на фотографии Рэтчфорд позирует в белоснежном наряде, демонстрируя роскошное тело. Красотка решила распахнуть пиджак, который надела без белья. Благодаря этому в кадр попали внушительные прелести знаменитости.
При этом красотка красиво заигрывает в кадр, не стесняясь пикантного момента. Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира, ведь снимками знаменитость поделилась в Сторис.
Уточним, что кадры модель никак не подписала.
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До этого мы рассказывали, что известная модель Эби Рэтчфорд показала себя, порадовав фанатов
На фото красотка позировала в лифчике из сеточки, а на руках можно заметить спущенную рубашку. Эби показала свой пышный бюст довольно близко перед камерой и можно легко оценить его размер. Волосы красотка оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры.
"Гламурная жизнь", - написала Эби.
Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии.
Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры
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