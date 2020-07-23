Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила побаловать поклонников пикантными кадрами с новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии Рэтчфорд позирует в белоснежном наряде, демонстрируя роскошное тело. Красотка решила распахнуть пиджак, который надела без белья. Благодаря этому в кадр попали внушительные прелести знаменитости.

При этом красотка красиво заигрывает в кадр, не стесняясь пикантного момента. Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира, ведь снимками знаменитость поделилась в Сторис.

Уточним, что кадры модель никак не подписала.

До этого мы рассказывали, что известная модель Эби Рэтчфорд показала себя, порадовав фанатов

На фото красотка позировала в лифчике из сеточки, а на руках можно заметить спущенную рубашку. Эби показала свой пышный бюст довольно близко перед камерой и можно легко оценить его размер. Волосы красотка оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры.

"Гламурная жизнь", - написала Эби.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры

Также Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Эби Рэтфорд показала свои самые соблазнительные бикини