Звезда превзошла даже себя

Пышногрудая американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошной гордостью в одной сетке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует на камеру в колготках в сетку без бюстгальтера. Роскошные формы Эби решила прикрыть рукой, а в это время в другой она держала белоснежные наручники. Дополняли образ красотки эффектный макияж и идеальная укладка.

Уточним, что другие прелести знаменитости прикрывала подушка. Сами кадры Рэтчфорд никак не подписала, а поклонников решила избавить от такой возможности, выбросив фотографию у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что американская пышногрудая модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы в крохотном купальнике.

Красотка постоянно хвастается совершенствами своей фигуры в Инстаграм. В этот раз модель записала сториз, в котором показала аппетитный бюст крупным планом.

Огненная брюнетка позировала сидя, поднеся к своему телу камеру. Эби решила не снимать свою лицо, а лишь показала во всей красе объемы, стоящие зависти.

Модель сжала грудь между рук, посветив самым интимным в купальнике телесного цвета. Большая грудь едва не вываливалась из столь крохотного лифчика.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».