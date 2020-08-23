Пышногрудая американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошной гордостью в одной сетке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, модель позирует на камеру в колготках в сетку без бюстгальтера. Роскошные формы Эби решила прикрыть рукой, а в это время в другой она держала белоснежные наручники. Дополняли образ красотки эффектный макияж и идеальная укладка.
Уточним, что другие прелести знаменитости прикрывала подушка. Сами кадры Рэтчфорд никак не подписала, а поклонников решила избавить от такой возможности, выбросив фотографию у себя в Сторис.
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До этого сообщалось, что американская пышногрудая модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы в крохотном купальнике.
Красотка постоянно хвастается совершенствами своей фигуры в Инстаграм. В этот раз модель записала сториз, в котором показала аппетитный бюст крупным планом.
Огненная брюнетка позировала сидя, поднеся к своему телу камеру. Эби решила не снимать свою лицо, а лишь показала во всей красе объемы, стоящие зависти.
Модель сжала грудь между рук, посветив самым интимным в купальнике телесного цвета. Большая грудь едва не вываливалась из столь крохотного лифчика.
Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.
Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.
Также Politeka писала, что аппетитная Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками».