Американская пышногрудая модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы в крохотном купальнике

Красотка постоянно хвастается совершенствами своей фигуры в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель записала сториз, в котором показала аппетитный бюст крупным планом.

Огненная брюнетка позировала сидя, поднеся к своему телу камеру. Эби решила не снимать свою лицо, а лишь показала во всей красе объемы, стоящие зависти.

Модель сжала грудь между рук, посветив самым интимным в купальнике телесного цвета. Большая грудь едва не вываливалась из столь крохотного лифчика.

Также звезда зацепила и крохотные плавки-бикини, сливающиеся с телом. Модель распустила длинные черные волосы и послала своим поклонникам воздушный поцелуй.

Стоит отметить, что Эби обгорела на солнце, ведь ее кожа была красноватой, а также на теле отпечатались следы купальника.

"Сгорела дотла", - подписала фото знаменитость.

Кадры не собрало много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, но судя по другим постам красотки, она регулярно получаем огромное количество одобрительных отзывов.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд предстала в полосатом бикини. Маленький лифчик стиснул пышный бюст, едва удерживая его собой.

Нельзя не отметить природную красоту Эби. Ее большие зеленые глаза и пухлые губы - стоят огромного внимания.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд надела черный бюстгальтер, который едва сдерживал аппетитную грудь молодой красотки.

Образ знаменитой модели дополнила стильная укладка, а также макияж в бежево-песочных тонах.

Напомним, Эби Рэтчфорд в эффектном купальнике показала свой самый сочный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Эби Рэтчфорд в кружеве устроила жаркое шоу для мужчин: топ соблазнительных образов.

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