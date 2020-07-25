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Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд примеряла несколько соблазнительных нарядов

Как передает Politeka.net, свежие фото со съемки появились в Инстаграм звезды. Модель устроила настоящее шоу для своих поклонников, демонстрируя им соблазнительные наряды.

Сначала красотка надела белый пиджак на голое тело. Модель прижала свою аппетитную гордость плотной тканью, дав рассмотреть самое «вкусное».

После этого, она сменила пиджак на ярко розовый, все еще оставаясь обнаженной. В этом наряде девушка выглядела еще горячее.

Третий образ Эбигейл понравился всем. Модель надела кружевное белье черного цвета, а сверху накинула белый пиджак. Девушка показывала себя в полный рост, давая рассмотреть свои пышные формы.

В конце красотка решила быть более скромной. Она надела белое платье и сделала селфи. Стоит отметить, что демонстрация нарядов получилась довольно жаркой.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд показала себя во всей красе, надев миниатюрный купальник от модного бренда. Модель едва прикрыла свои «мячики». Фанаты смогли насладиться видом пышной груди, тонкой талии и округлых бедер.

Кроме этого, недавно модель опубликовала фото в ярком купальнике, который обтянул ее фигурку. Трудно пройти мимо такой красоты.

Напомним, что Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини: "Сладкая брюнеточка".

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками»: идеальный ракурс.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в прозрачном белье сверкнула безупречными "подружками": "Малышка".