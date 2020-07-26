Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась соблазнительными изгибами

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно, трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.

В этот раз на ее фанатской странице Инстаграм появилось фото в слишком соблазнительном наряде, который не скрывает ее обворожительных форм, а скорее подчеркивает совершество фигуры Эби.

Она опубликовала несколько горячих кадров в соблазнительном купальнике из ткани малинового цвета. Звезда сидит на полу в своей спальне в купальнике. Главной изюминкой купального костюма является тонкий ремешок с золотой пряжкой и маленькие пуговки в зоне декольте.

Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия стройные ноги знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети. Дополнили пляжный образ укладка с крупными волнами и выразительный макияж с акцентом на чувственные губы.

В сети восхищаются фото и отмечают, что девушка невероятно привлекательна в таком купальнике.

«Ты мне нравишься, у тебя красивое тело и лицо, я тебя люблю», «Такая совершенная красотка😍😍😍🔥🔥😂», «Счастливчик тот, кто с тобой живет», «Боже мой, какие персики, тряси ими👅👅👅🤘🏿💋🤘🏿👅», «Мне нравится твой пост», «Вот это да».

Напомним, что Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини: "Сладкая брюнеточка".

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в пиджаке без белья сверкнула внушительными «подружками»: идеальный ракурс.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в прозрачном белье сверкнула безупречными "подружками": "Малышка".