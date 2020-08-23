Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка зіграла роль "Роксолани" в культовому серіалі, похвалилася кадрами з сімейного відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Друзі, спасибі всім за привітання!»,- коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Сумська позує поруч з чоловіком і дитиною під час плавання в морі. При цьому помолоділий вигляд красуні привів у захват всіх її шанувальників.
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"Оля, ти сама досконалість", "вау, ми теж так хочемо", "обожнюю вас! Добре вам відпочити!",- пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 53-річна українська актриса Ольга Сумська, яка прославилася роллю Роксолани, здивувала шанувальників
Ольга Сумська поділилася фото, на яких зображена з густими рудими кучерями довжиною до плечей.
Фото викликали справжній фурор в мережі. Фолловери артистки відзначають, що вона з такою зачіскою різко помолоділа.
Сумська зізналася, що в такому образі знімалася в серіалі в Польщі, куди зараз, на жаль, не може потрапити.
Нагадавши, нестаріюча Ольга Сумська роздяглася і потрясла красою на людному пляжі.
Як повідомляла Politeka, Українська Роксолана Ольга Сумська похвалилася ідеальними формами в чорному купальнику.
Також Politeka писала, що старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.