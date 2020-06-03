Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, прославившаяся благодаря роли Роксоланы, восхитила идеальной фигурой в черном бикини

Так, на своей странице в социальной сети Инстаграм актриса показала подборку кадров из теплого отдыха с коллегами и восхитила фанатов довольно стройной и изящной фигурой. В аккуратном черном бикини Ольга выглядела просто потрясающе, передает Politeka.net.

На подборке архивных кадров счастливая звезда позировала вместе с близкими: Русланой Писанкой, Владимиром Горянским, Виталием Борисюком и Адой Роговцевой.

«Вспомним свете, мирные времена ... Международный кинофестиваль «Алые паруса» # алыепаруса, родной Артек, июль 2001 года🌞🌊! Украинская делегация в полном составе у Черного моря! Умеем отдыхать! 🤩 Руслана Писанка, Владимир Горянский, Виталий Борисюк, Раиса Недашковская, Антонина Паперная, Ада Роговцева, Иван Гаврилюк, Ольга Сумская! ❤️ # артек 🌤🌊», - подписала Кадр Ольга.

Поклонники восхитились стройным телом артистки:

«Очень круто👍👍😀😀», «Олю ви як дюймовочка.Так тримати.Браво👍🌺», «😂😂😂ой не могу,такие классные все👍👍», «Молодцы, хорошо отдыхаете, по-нашему», «Крутые фотки 🔥Невероятно живые и радостные🤗», «Какая вы красивая😍», «Какие все чудесные😍❤️Вау!!! Как классно!», «Какие Вы классные 😂🎉», «Такие все милые, а какой был отдых, уххх...».

Ранее мы писали, украинская актриса Ольга Сумская похвасталась соблазнительными фото прямо в постели.

Как видно, Сумская позирует в постели в шелковом пеньюаре нежного оттенка с кружевными вставками. Волосы распущены, спадают волнами. Макияж сделан с акцентом на глаза, губы подведены помадой.

«Люблю хорошие домашние комплекты из шелка... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино…😜 Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура… Но душа просит чего-то романтического», - подписала фото актриса.

Напомним, Ольга Сумская показала лицо крупным планом и ошарашила внешностью: "Верни себе брови".

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Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».