Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как нежится на пляже в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала пикантные кадры на своей странице в Instagram.

Ольга Сумская заявила, что вместе с мужем Виталием Борисюком с первых дней лета отправилась на курорт, несмотря на карантин. Дело в том, что супруги решили отдыхать в Украине. Судя по геолокации - на Голубом озере в Киевской области. Как видно на фото, там уже отдыхают много людей.

"Открыли сезон вместе с @vitaliyborysyuk! 🌞Якщо границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо!", - написала актриса.

На опубликованных кадрах знаменитость позирует в купальнике и не то легкой юбке, не то платке. Спрятавшись под зонтом от палящего солнца, Ольга Сумская показала на камеру свой выдающийся бюст.

Виталий Борисюк тоже разделся и развалился на лежаке. На одном из фото он приложил руку к глазу, будто подзорную трубу. Так и хочется спросить, куда смотрит муж Ольги Сумской, вероятно, на свою красивую супругу.

Пользователи социальных сетей похвалили пару за решение отдохнуть даже в условиях карантина:

"Супер солнце, что ещё надо"; "Дома всегда красиво"; "Красивая пара"; "У нас на Украине тоже есть красивые места где можно классно отдохнуть! 😍"; "Невероятная красавица"; "Какая красивая женщина"; "наша украинская Богиня ! 🌹🌹🌹".

Напомним, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике: "Как дюймовочка".

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