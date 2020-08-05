53-летняя украинская актриса Ольга Сумская, прославившаяся ролью Роксоланы, удивила поклонников

Об этом пишет Politeka.net, всо ссылкой на страницу знаменитости в «Инстаграм». (Чтобы посмотреть - проскролльтие вниз)

Ольга Сумская поделилась фото, на которых запечатлена с густыми рыжими кудрями длиной до плеч.

Фото произвели настоящий фурор в Сети. Фолловеры артистки отмечают, что она с такой прической резко полодела.

Сумская призналась, что в таком образе снималась в сериале в Польше, куда сейчас, к сожалению, не может попасть.

Артистка также призналась, что рыжие кудри – это парик. После чего в Сети ей даже посоветовали сменить прическу по-настоящему.

«Блонди – это ваше. Рыжий – совсем другой человек. Обожаю вас», «Ольга как же Вам хорошо в этом цвете, помолодели лет на 10», «А вам и рыженький идет, Оля», «В любом образе, Вы непревзойденная, Олечка!», «Оленька - Вы талантище, вам идёт в любом цвете!!!», «И рыженькой хорошо, ярко», «Оля, вам очень идет рыжий цвет», «Идет такой рыжий вам и коротка! Я бы вам посоветовала изменить и цвет и прическу!)», «Хорошо с таким цветом волос. Молодит....», - пишут в комментариях.

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.

Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.