Популярна супермодель Алессандра Амбросіо, яка є зіркою Victoria's Secret, вразила красою в мікроскопічному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Повернення до мого улюбленого місця", - коротко йдеться в повідомленні.

Як можна помітити по посту красуні, Амбросіо позує на тлі блакитного моря на Мальдівах. Модель демонструє апетитні форми в крихітному купальнику, задерши руки до верху.

«Божественна красуня», «о це зірка. Світиш яскравіше сонця!», «ти прекрасна», «райська Краса», «хіба може бути щось краще цього?», «дивлюся на це фото, і насолоджуюся цією красою», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, похвалилася ідеальним тілом в бікіні.

На знімку Алессандра Амбросіо позує в басейні, занурившись у воду по самі трусики. Судячи з усього, вона вже встигла поплавати, тому що шкіра блищить вологою, а мокрий купальник практично не приховує пікантних деталей. Модель дивиться прямо на сонці, прикривши очі долонями.

Нагадавши, зірковий ангел Victoria's Secret в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі.

А ще Politeka писала, що роздягнений ангел Victoria's Secret блиснула своїми персиками на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка Victoria's Secret пограла зі своїми "м'ячиками" у всіх на виду.