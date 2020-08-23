Популярна супермодель Алессандра Амбросіо, яка є зіркою Victoria's Secret, вразила красою в мікроскопічному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Повернення до мого улюбленого місця", - коротко йдеться в повідомленні.
Як можна помітити по посту красуні, Амбросіо позує на тлі блакитного моря на Мальдівах. Модель демонструє апетитні форми в крихітному купальнику, задерши руки до верху.
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«Божественна красуня», «о це зірка. Світиш яскравіше сонця!», «ти прекрасна», «райська Краса», «хіба може бути щось краще цього?», «дивлюся на це фото, і насолоджуюся цією красою», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, похвалилася ідеальним тілом в бікіні.
На знімку Алессандра Амбросіо позує в басейні, занурившись у воду по самі трусики. Судячи з усього, вона вже встигла поплавати, тому що шкіра блищить вологою, а мокрий купальник практично не приховує пікантних деталей. Модель дивиться прямо на сонці, прикривши очі долонями.
Нагадавши, зірковий ангел Victoria's Secret в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі.
А ще Politeka писала, що роздягнений ангел Victoria's Secret блиснула своїми персиками на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка Victoria's Secret пограла зі своїми "м'ячиками" у всіх на виду.