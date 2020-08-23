Популярна російська актриса Христина Асмус вразила нереальною красою в ході імпровізованої фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Обстановка по кайфу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Асмус позує в короткому топі і легких блакитних штанях на балконі. При ефектному макіяжі, актриса вирішила здатися без взуття.

«Груди яка потужна, аж маєчку підняла» « «най-най», «Забери мене до себе😍буде ще кайфовее», «Штани майже в колір неба», «лялечка», «краща», «ніжки – самий сік», «яка ж ви струнка ❤️🔥», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, 32-річна російська актриса Христина Асмус приголомшила публіку зухвалою поведінкою і відвертим фото.

Так, Христина всунула в камеру спокусливе декольте, без тіні збентеження блиснувши спокусливими лініями. Дівчина" закусила " ніготь, пустотливо стрельнувши оченятами.

Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене. Деякі дорікнули Христину в занадто зухвалій поведінці після оголошення про розлучення з коміком Гаріком Харламовим.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній».

Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".

Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми».