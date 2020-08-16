Российская актриса Кристина Асмус вызвала фурор ярким кадром после развода с Гариком Харламовым

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась эксклюзивным фото со съемок фильма. Как известно, сейчас звезда находится на известном курорте Геленджик. Там она пробудет месяц, так как снимается в новом шоу для российского канала.

На фото Кристина предстала в красивом обтягивающем платье с ярким макияжем. Девушка улыбалась и смотрела в кадр. Выглядела она счастливой.

«Пока мы ежедневно снимаем новое шоу «Золото Геленджика» для ТНТ, с теплотой вспоминаю недавние съёмки в фильме «Джон». Основной мой блок уже снят, скоро группа поедет в экспедицию, а меня ждёт осенний досъём», - поделилась звезда с поклонниками.

За день пост Асмус собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили как приятные отзывы, так и слова критики.

«Красивая Кристина, очень молодо выглядишь», «Какая же вы красивая», «17 лет, не больше)», «Ты очень, очень красива!!! Счастья тебе много много!!!», «Вот что развод делает с людьми», «Жалко конечно такое писать, но куда вся красота делась то? Кристи», «Утонченная нежностью красота», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус призналась в любви известному красавчику, фото: «Бросила Харламова ради…».

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».