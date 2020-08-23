Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева похвалилася розкішними кадрами з місця зйомок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Рада з новими силами показувати вам цю красу і витріщатися сама! Люблю вас, Хулі тут ще скажеш😂», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує на вершині гори, вбравшись сірий топі і чорні штани. А на іншому знімку Івлєєва позує на тлі великого металевого Хреста. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Настя, я дуже рада, що ти будеш з Юлею на решке🤤 я богу молилась, що б ви були разом», «Штани забула зняти», «Івлєєва, ми так сумували за ось таким постам», «Настюха скрізь виходить як богиня», «От за що мені подобається ця небезпека, так за те, що навіть якщо на фотці страшненька вийшла - все одно окуїтельна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Настя Івлєєва з проєкту «Орел і Решка» похвалилася ідеальною фігурою в чорному міні.

На опублікованих кадрах Івлєєва позує спершу в крихітному боді червоного кольору і джинсах, нібито випускаючи з рук мобільний телефон.

Практично відразу ж після цього Івлєєва постає перед камерою в чорній мінісукні, ефектно демонструючи ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів її шанувальників.

Нагадаємо, що Івлєєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання:»Боже, у мене...".

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Також Politeka писала, що Івлєєва спантеличила видом на зйомках «Орла і решки», показавши обличчя без прикрас: дівчина без комплексів.