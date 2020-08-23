Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева похвасталась роскошными кадрами с места съемок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Рада с новыми силами показывать вам эту красоту и глазеть сама! Люблю вас, хули тут ещё скажешь😂», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует на вершине горы, нарядившись серый топе и черные штаны. А на другом снимке Ивлеева позирует на фоне большого металлического креста. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Настя,я очень рада,что ты будешь с Юлей на решке🤤 я богу молилась,что бы вы были вместе», «Краш», «Ивлеева,мы так скучали по вот таким постам», «Штаны забыла снять», «Вот за что мне нравится эта опасность, так за то, что даже если на фотке страшненькая получилась - всё равно окуительная», - пишут они.

До этого мы писали, что Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась идеальной фигурой в черном мини.

На опубликованных кадрах Ивлеева позирует сперва в крохотном боди красного цвета и джинсах, якобы упуская из рук мобильный телефон.

Практически сразу же после этого Ивлеева предстает перед камерой в черном мини-платье, эффектно демонстрируя идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев ее поклонников.

Напомним, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».

Как сообщала Politeka, Ивлеева с обгоревшим лицом поразила новой выходкой: "Тащите оскар!".

Также Politeka писала, что Ивлеева озадачила видом на съемках «Орла и решки», показав лицо без прикрас: девушка без комплексов.