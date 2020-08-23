Бразильська модель і володарка найкрасивіших сідниць у світі Сьюзі Кортез похвалилася розкішною фігурою в мереживному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Привіт, мої крихти..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кортез позує в мереживному боді, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Солодкі булочки», «мама дорога», «оце бомбезний вигляд», «чертовски хороша, Сьюзі», «абсолютна краса, особливо коли нагнулася», - пишуть вони.

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Сьюзі Кортез володіє видатними формами, які не соромиться показувати своїм численним шанувальникам. На цей раз модель зняла ролик практично повністю оголеною: на ній видно лише сірі панчохи і рушник, обмотаний навколо голови. Ймовірно, дівчина тільки вийшла з душу і вирішила записати ці моменти на камеру.

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