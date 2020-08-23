Популярная супермодель Victoria’s Secret Жизель Оливейра без белья посветила невероятными изгибами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это одна из моих любимых фотосессий, которые я когда-либо делала за свои десять лет работы моделью», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Оливейра позирует полностью без белья, эффектно усевшись в кресле. При этом пикантные места красотка решила прикрыть при помощи стикеров.

А на другой фотографии Оливейра также без белья, но уже лежа на животе показывает, как выглядит королевский взгляд.

«Королева», «это так красиво», «такая естественная», «огонь!», «сенсационная красота», «вау, как горячо выглядишь», «ты моя муза», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали ранее, модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала свою шикарную фигуру.

Знаменитость регулярно балует поклонников различными снимками в горячих образах. На одном из недавних фото модель предстала в откровенном топе.

Ангел позировала возле окна, делая селфи на вытянутой руке. Белый топик обтянул красивую грудь звезды. Игривая длина одежды позволила полюбоваться оголенными частями тела.

Напомним, что Жизель Оливейра подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги: "лучший ракурс".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки": "Какая лапочка".