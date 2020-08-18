Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала свою шикарную фигуру

Знаменитость регулярно балует поклонников различными снимками в горячих образах, пишет Politeka.net. На одном из недавних фото модель предстала в откровенном топе.

Ангел позировала возле окна, делая селфи на вытянутой руке. Белый топик обтянул красивую грудь звезды. Игривая длина одежды позволила полюбоваться оголенными частями тела.

Тонкая талия, упругий животик - разве не достойны любования. Сразу видно, что Жизель много внимания уделяет спорту.

Кроме этого, на красотке, вероятно была клетчатая юбочка, еще больше подчеркнувшая стройную талию.

Оливейра сделала прическу, состоящую из двух пучков волос. Она подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем.

"Соблазнительница" на фото напоминала ученицу старших классов.

Всего за пять минут пост собрал более 1,5 тысячи лайков и немного комментариев.

"💌 Великолепная леди!", - написал один из поклонников.

Напомним, Жизель Оливейра позировала в спортивном лифчике, идеально подчеркнувшем ее бюст. Грудь сидела в белье, выпирая, будто планируя выпрыгнуть из него. Треугольники ткани приподняли формы, от чего они смотрелись так соблазнительно.

Чуть выше округлых бедер находились тесные велосипедки, отцвечивающиеся на солнце, благодаря вставкам глянцевой ткани.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра надела коротенькие шортики, оголив свои невероятно красивые ножки. Девушки присела, широко расставив ноги. Поза получилась очень горячей.

«2 месяца назад», - подписала снимок звезда.

Напомним, что Жизель Оливейра подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги: "лучший ракурс".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки": "Какая лапочка".