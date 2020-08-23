Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк посвітила розкішними вигинами в крихітній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Нікітют позує прямо в номері з вимазаним обличчям, пікантному топі й крихітних трусиках. Більш того, красуня не посоромилася в такому вигляді вийти на балкон.
"Доброго ранку, Коблево. Ніколи тут не була. Нам вже принесли Сніданок в наші апартаменти. У нас тут велика тераса. Вихід до басейну. Так, так, я в трусах", - каже сама Нікітюк.
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Уточнимо, що кадри знаменитість викинула на сторінці в Сторіс, тому її шанувальники не могли висловитися про ідеальну фігуру кумира.
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Так, Нікітюк, яка знаходиться зараз в Коблево, позувала у футболці леопардового забарвлення і мініатюрних темно-синіх шортиках. Роздягнений чоловік на фото був під стать їй: в леопардової панамці й з сумкою в тон, що висить на шиї.
На одному з кадрів Леся прийняла жарку позу позаду невідомого "богатиря", що блиснув своїми волохатими грудьми, поклавши руки йому на плечі. Той аж закрив очі від задоволення.
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